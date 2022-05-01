Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ, который минимум четыре раза выигрывал «Арт Росс Трофи»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22. 25-летний канадец установил личный рекорд и набрал 123 (44+79) очка в 80 матчах.

Он стал седьмым игроком в истории лиги, который минимум четыре раза выигрывал гонку бомбардиров. Также в этот список входят: Уэйн Гретцки (10 раз), Горди Хоу (6), Марио Лемье (6), Фил Эспозито (5), Яромир Ягр (5) и Стэн Микита (4).

Кроме того, только трем игрокам, включая Макдэвида, удавалось взять «Арт Росс» до того, как им исполнилось 26 лет. Это Гретцки (6 титулов) и Хоу (4).