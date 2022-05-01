Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс повторили достижение Яромира Ягра и Павла Буре

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22. Он выигрывает «Арт Росс Трофи» второй год подряд.

Также второй год подряд лучшим снайпером сезона стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Таким образом, они повторили достижение знаменитых форвардов Яромира Ягра и Павла Буре. Они также выигрывали «Арт Росс» и «Морис Ришар Трофи» в 2000 и 2001 годах соответственно . Чех, который выступал за «Питтсбург», становился лучшим бомбардиром, а российский нападающий «Флориды» — лучшим снайпером.