Орлов считает, что в России надо поменять систему подготовки защитников

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов заявил, что система подготовки хоккеистов, играющих в обороне, в России нуждается в реформах.

«Хотелось бы, чтобы такая ситуация с малым количество российских защитников в элитных клубах НХЛ поменялась, и это зависит от детских тренеров, которые говорят и помогают детям расти. Да, у нас есть вратари и нападающие, но нет защитников, и с ними у нас никогда не работали. Сейчас ситуация поменялась, потому что раньше всю жизнь говорили бросать шайбу по борту и особо ничего не выдумывать, не ошибаться. И была еще такая фраза, «если защитник незаметен, значит он лучший игрок», хотя это не так. Надо придумывать систему воспитания игроков обороны, которые должны быть и атакующими, и оборонительными, все уметь, как и нападающие. Это, на самом деле, ценные игроки, и, возможно, люди не всегда понимают, насколько они проводят много работы. Тем более сейчас, если рассматривать нынешний хоккей, они больше полузащитники, поскольку умеют кататься, видят площадку. На самом деле, это такая глубокая тема, о которой можно много рассуждать, думать об этом. Поэтому хотелось бы, чтобы было больше русских защитников в НХЛ, и дай бог, такое время настанет», — приводит слова Орлова ТАСС.

В завершившемся регулярном чемпионате сыграли 16 российских защитников.