Орлов рассказал о возможных переменах в «Вашингтоне»
13:50
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметил, что ожидает серьезных изменений в «Кэпиталз».
— Думаю, что сейчас большие перемены в клубе будут, — сказал Орлов. — Никому же не понравился результат. Чувствую, что какие-то обмены будут или что-то подобное. Мы после сезона поговорили с менеджером, друг друга услышали и поняли. А я потом читаю, что только Овечкин и Бэкстрем доиграют в клубе до конца карьеры.
— И что это значит?
— А то, что готовиться надо к любым событиям.
Напомним, «Вашингтон» в первом раунде плей-офф уступил в серии «Бостону» (1-4).
(Алексей Шевченко)
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