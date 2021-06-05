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Пачиоретти прокомментировал первую победу «Вегаса» в серии с «Колорадо»

11:23
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Форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:2).

«Трудно поверить в реальность происходящего, когда упускаешь так много опасных моментов. Но когда Маршессо сравнял счет, это действительно помогло нам сделать еще один шаг вперед. Поэтому, когда Холден сделал наброс на ворота, у меня было просто немного больше уверенности в том, что шайба залетит в сетку. В итоге все так и получилось», — приводит слова Пачиоретти официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 3:30 мск.

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