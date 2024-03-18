Костин назвал Гранлунда одним из лучших игроков НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Клим Костин отметил игру одноклубника Микаэля Гранлунда после поражения от «Чикаго» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Гранлунд — элитный игрок. Он один из лучших в НХЛ и держит этот уровень. Потрясающий игрок», — цитирует Костина пресс-служба НХЛ.

Костин забросил шайбу в матче с «Блэкхокс», Гранлунд сделал голевой пас.