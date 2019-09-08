НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Орлов предполагает, что локаута в НХЛ не будет

12:40
Теги:

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не верит, что старт сезона в НХЛ будет отложен из-за локаута.

— Локаут будет?

— Как я понимаю, скорее всего, нет.

— Вас раздражает, что НХЛ не возвращает игрокам часть денег, забираемых в рамках налога «эскроу»?

— Да, но существуют такие правила, поэтому их и обсуждают. Так было и во время последнего локаута, и, возможно, в будущем о них продолжат дискутировать. Там и вопрос Олимпиады встает, и «эскроу». Где-то мы теряем, поэтому надо находить золотую середину, приемлемую и для игроков. (Михаил Зислис)

Полностью интервью Дмитрия Орлова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/zaschitnik-vashingtona-i-sbornoy-rossii-rasskazal-o-diskvalifikacii-evgeniya-kuznecova-vylete-kepitalz-iz-pley-off-olimpiade-i-kubke-mira-i-prokommentiroval-itervyu-artemiya-panarina-1583242/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир