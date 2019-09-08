Орлов предполагает, что локаута в НХЛ не будет
12:40
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не верит, что старт сезона в НХЛ будет отложен из-за локаута.
— Локаут будет?
— Как я понимаю, скорее всего, нет.
— Вас раздражает, что НХЛ не возвращает игрокам часть денег, забираемых в рамках налога «эскроу»?
— Да, но существуют такие правила, поэтому их и обсуждают. Так было и во время последнего локаута, и, возможно, в будущем о них продолжат дискутировать. Там и вопрос Олимпиады встает, и «эскроу». Где-то мы теряем, поэтому надо находить золотую середину, приемлемую и для игроков. (Михаил Зислис)
Полностью интервью Дмитрия Орлова — здесь.