Орлов предполагает, что локаута в НХЛ не будет

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не верит, что старт сезона в НХЛ будет отложен из-за локаута.

— Локаут будет?

— Как я понимаю, скорее всего, нет.

— Вас раздражает, что НХЛ не возвращает игрокам часть денег, забираемых в рамках налога «эскроу»?

— Да, но существуют такие правила, поэтому их и обсуждают. Так было и во время последнего локаута, и, возможно, в будущем о них продолжат дискутировать. Там и вопрос Олимпиады встает, и «эскроу». Где-то мы теряем, поэтому надо находить золотую середину, приемлемую и для игроков. (Михаил Зислис)

Полностью интервью Дмитрия Орлова — здесь.