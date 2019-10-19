Орлов помог Дауду забросить первую шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В начале второго периода Ник Дауд сделал счет 3:1. Он забросил шайбу после того, как вратарь отразил бросок российского защитника Дмитрия Орлова. У россиянина теперь 4 голевые передачи в этом сезоне.

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