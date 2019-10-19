НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Орлов помог Дауду забросить первую шайбу в сезоне. Видео

03:17
Теги:

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В начале второго периода Ник Дауд сделал счет 3:1. Он забросил шайбу после того, как вратарь отразил бросок российского защитника Дмитрия Орлова. У россиянина теперь 4 голевые передачи в этом сезоне.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир