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Орлов отметил, что «Вашингтону» удалось собраться после двух голов «Сент-Луиса»

08:38
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов — о матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе одна заброшенная шайба.

— Да они, начали немного лучше. Но затем мы собрались и начали играть так, как нужно, — сказал Орлов после матча. Мы играли быстро, пытаясь оказывать на них давление и не давать много пространства. Сегодня нам это хорошо удалось. Хорошая игра для начала сезона. Теперь нам продолжать и становиться лучше с каждым матчем. Два пропущенных гола? Такое бывает. Мы все профессионалы, это не в первый раз. В целом мы провели хороший матч. Холтби сделал несколько хороших сэйвов, остальные тоже выглядели хорошо.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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