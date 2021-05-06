Орлов набрал 200-е очко в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:2). Как сообщает пресс-служба клуба, россиянин достиг отметки в 200 очков в лиге.

Congrats to Orly on eclipsing 2??0??0?? career points with three assists tonight!#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/s8eLLRrQJe — x — Washington Capitals (@Capitals) May 6, 2021

На его счету сейчас 201 (45+156) очко в НХЛ. В этом сезоне Орлов провел 48 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко.