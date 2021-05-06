Орлов набрал 200-е очко в НХЛ
07:54
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:2). Как сообщает пресс-служба клуба, россиянин достиг отметки в 200 очков в лиге.
На его счету сейчас 201 (45+156) очко в НХЛ. В этом сезоне Орлов провел 48 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко.
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