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Панарин отреагировал на скандальный матч «Рейнджерс» с «Вашингтоном»

08:01

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал в Instagram эмблему клуба после поражения от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). В этой встрече команды на двоих заработали 141 штрафную минуту.

Россиянин этот матч пропустил, так как в предыдущей игре нападающий «Вашингтона» Том Уилсон затеял массовую драку, в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Панарина. Последний получил травму и пропустит остаток сезона. НХЛ наказала Уилсона штрафом в размере 5 тысяч долларов.

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