«Виннипег» в пятый раз вышел в плей-офф НХЛ
07:53
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 4:0.
По итогам этой встречи «Джетс» набрали 59 очков и обеспечили себе участие в плей-офф. Также из Северного дивизиона вышли «Торонто» и «Эдмонтон».
С 2011 года «Виннипег», который был основан после переезда «Атланты Трэшерз», в пятый раз вышел в плей-офф. В сезоне-2019/20 «Виннипег» уступил в квалификационном раунде «Калгари».
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