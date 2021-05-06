«Виннипег» в пятый раз вышел в плей-офф НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 4:0.

По итогам этой встречи «Джетс» набрали 59 очков и обеспечили себе участие в плей-офф. Также из Северного дивизиона вышли «Торонто» и «Эдмонтон».

С 2011 года «Виннипег», который был основан после переезда «Атланты Трэшерз», в пятый раз вышел в плей-офф. В сезоне-2019/20 «Виннипег» уступил в квалификационном раунде «Калгари».