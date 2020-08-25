Очень курьезный гол Радулова. Он и сам не понял, как забил «Колорадо»

Форвард «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу в ворота «Колорадо» в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Он сделал счет 3:2 в пользу своей команды. После двух периодов «Старз» ведут со счетом 4:2.

Alexander Radulov! What a wild carom into the back of the net! Dallas leads!#GoStars pic.twitter.com/xpDXWRukS3 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 25, 2020

Нападающий пытался подставить клюшку под бросок, но в итоге шайба рикошетом от его корпуса влетела в ворота над голкипером «Эвеланш» Павлом Францоузом.

Россиянин также заработал одно очко за результативную передачу. На данный момент в его активе два очка.