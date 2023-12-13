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Сегодня, 08:19

Обозреватель НХЛ включил Тарасенко в число потенциальных целей «Вашингтона»

Руслан Минаев
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Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Обозреватель НХЛ Дэн Розен включил форварда «Оттавы» Владимира Тарасенко в число потенциальных целей «Вашингтона».

1 ноября форвард «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем объявил о решении приостановить карьеру. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Также в список вошли Элиас Линдхольм, Назем Кадри («Калгари»), Шон Монахан («Монреаль»), Энтони Дюклер («Сан-Хосе»), Адам Хенрик («Анахайм») и Патрик Лайне («Коламбус»).

32-летний Тарасенко в этом сезоне провел за «Сенаторз» 23 матчах и набрал 19 (6+13) очков.

«Вашингтон» набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Адам Хенрик
Владимир Тарасенко (хоккей)
Назем Кадри
Патрик Лайне
Элиас Линдхольм
Энтони Дюклер
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 27 13 14 33
3 Филадельфия 28 15 13 33
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Каролина 28 15 13 31
6 Нью-Джерси 26 14 12 29
7 Питтсбург 27 12 15 27
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 28 17 11 36
3 Торонто 26 15 11 35
4 Детройт 28 15 13 34
5 Тампа-Бэй 30 13 17 31
6 Монреаль 28 12 16 27
7 Баффало 29 12 17 27
8 Оттава 23 11 12 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 28 17 11 36
2 Даллас 27 16 11 35
3 Виннипег 26 16 10 34
4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Аризона 28 13 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 27
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 28 9 19 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 29 19 10 39
3 Лос-Анджелес 25 16 9 36
4 Эдмонтон 26 13 13 27
5 Калгари 29 11 18 26
6 Сиэтл 30 9 21 25
7 Анахайм 27 10 17 20
8 Сан-Хосе 28 8 20 19
Результаты / календарь
3.12
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18.12
13.12 03:00
Питтсбург – Аризона
 4 : 2
13.12 03:00
Рейнджерс – Торонто
 3 : 7
13.12 03:00
Оттава – Каролина
 1 : 4
13.12 04:00
Сент-Луис – Детройт
 4 : 6
13.12 04:00
Нэшвилл – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
13.12 06:00
Сиэтл – Флорида
 4 : 0
13.12 06:00
Эдмонтон – Чикаго
 4 : 1
13.12 06:00
Вегас – Калгари
 5 : 4 ОТ
13.12 06:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
 4 : 1
13.12 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 29 47
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 29 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 29 21
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 26 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 29 19
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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