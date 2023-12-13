Обозреватель НХЛ включил Тарасенко в число потенциальных целей «Вашингтона»

Обозреватель НХЛ Дэн Розен включил форварда «Оттавы» Владимира Тарасенко в число потенциальных целей «Вашингтона».

1 ноября форвард «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем объявил о решении приостановить карьеру. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Также в список вошли Элиас Линдхольм, Назем Кадри («Калгари»), Шон Монахан («Монреаль»), Энтони Дюклер («Сан-Хосе»), Адам Хенрик («Анахайм») и Патрик Лайне («Коламбус»).

32-летний Тарасенко в этом сезоне провел за «Сенаторз» 23 матчах и набрал 19 (6+13) очков.

«Вашингтон» набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.