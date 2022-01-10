Обезьяна-маскот произвела вбрасывание перед началом матча «Анахайма» и «Детройта»

Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Детройтом» прошла необычная церемония. Торжественную церемонию с вбрасыванием шайбы произвела обезьяна Ралли, являющаяся маскотом бейсбольной команды «Лос-Анджелес Энджелс», базирующейся в Анахайме.

We had some very special help with our ceremonial first puck thanks to the Rally Monkey! #AngelsNight22 | @Angels pic.twitter.com/gfM3Y1zkkt — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) January 10, 2022

Персонаж был создан 6 июня 2000 года, когда «Ангелы» проигрывали «Сан-Франциско» со счетом 4:5 в начале девятого иннинга. Два видеооператора продемонстрировали клип с прыгающей обезьяной из комедии с Джимом Керри 1994 года «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и поместили на экран слова «RALLY MONKEY!» сверху изображения. «Ангелы» выиграли два очка и одержали победу в игре.

Видеоклип оказался настолько популярен, что команда приобрела обезьянку-капуцина с белыми волосами, чтобы играть главную роль в оригинальных клипах для более поздних игр.