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Обезьяна-маскот произвела вбрасывание перед началом матча «Анахайма» и «Детройта»

10:47
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Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Детройтом» прошла необычная церемония. Торжественную церемонию с вбрасыванием шайбы произвела обезьяна Ралли, являющаяся маскотом бейсбольной команды «Лос-Анджелес Энджелс», базирующейся в Анахайме.

Персонаж был создан 6 июня 2000 года, когда «Ангелы» проигрывали «Сан-Франциско» со счетом 4:5 в начале девятого иннинга. Два видеооператора продемонстрировали клип с прыгающей обезьяной из комедии с Джимом Керри 1994 года «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и поместили на экран слова «RALLY MONKEY!» сверху изображения. «Ангелы» выиграли два очка и одержали победу в игре.

Видеоклип оказался настолько популярен, что команда приобрела обезьянку-капуцина с белыми волосами, чтобы играть главную роль в оригинальных клипах для более поздних игр.

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Иван Шитик все материалы автора
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