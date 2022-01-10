Главный тренер «Рейнджерс» попал в ковид-протокол НХЛ
10:36
Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает TSN.
На время его болезни обязанности главного тренера клуба будет исполнять один из его помощников — Крис Кноблаух.
В следующем матче «Рейнджерс» на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом». Игра должна состояться 11 января.
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