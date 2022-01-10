Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Главный тренер «Рейнджерс» попал в ковид-протокол НХЛ

10:36
Теги:

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает TSN.

На время его болезни обязанности главного тренера клуба будет исполнять один из его помощников — Крис Кноблаух.

В следующем матче «Рейнджерс» на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом». Игра должна состояться 11 января.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда
Генерал-майор полиции Казахстана совершил самоубийство
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное