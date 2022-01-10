«Аризона» не может получить разрешение на строительство новой хоккейной арены

«Аризона» подала заявку на строительство новой арены в Темпе — одном из пригородов Финикса. Однако власти города пока не одобряют проект, так как не уверены в стабильном финансовом состоянии клуба НХЛ, сообщает журналист Крэйг Морган.

Ранее стало известно, что администрация Глендейла приняла решение не продлевать с клубом договор об аренде Gila River Arena после завершения сезона-2021/22. На ней клуб выступает с 2003 года.

В случае одобрения заявки «Аризоне» все равно будет необходимо временное место пребывания до постройки новой арены.

При этом в Темпе располагается многофункциональная арена 1972 года постройки, которая вмещает 14 тысяч зрителей.