«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» занимают десятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 71 матче.

«Нью-Джерси» идет на 11-й строчке с 74 очками в 72 играх.