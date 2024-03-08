«Нью-Джерси» обыграл «Сент-Луис», Майер оформил хет-трик

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:1.

В составе «Дэвилз» 4 (3+1) очка набрал Тимо Майер, еще один гол забил Эрик Хаула. У гостей отличился Брэндон Саад.

После этого матча «Нью-Джерси» с 66 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 67 очками — на 11-й строчке «Запада».