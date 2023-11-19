«Бостон» обыграл «Монреаль», у Пастрняка ассистентский хет-трик

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

В составе «Брюинз» дубль оформил Трент Фредерик, по голу забили Чарли Макэвой, Павел Заха и Джеймс Ван Римсдайк, у Давида Пастрняка ассистентский хет-трик. У «Канадиенс» отличились Юрай Слафковски и Джонни Ковачевич.

После этого матча «Бостон» с 28 очками лидирует в Восточной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на 14-й строчке.