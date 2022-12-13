«Нью-Джерси» прервал серию из 11 гостевых побед подряд и не смог побить рекорд НХЛ

«Нью-Джерси» уступил «Рейнджерс» в овертайме (4:3) и прервал серию из 11 гостевых побед подряд.

Для «Нью-Джерси» эта серия стала рекордной для клуба, однако команде не хватило для рекорда НХЛ, который установили «Детройт» (2005/06) и «Миннесота» (2014/15), по 12 гостевых побед.

После 28 игр «Нью-Джерси» занимают вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 44 очка. Лидирует — «Бостон» (45 очков).