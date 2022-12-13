Впервые в сезоне звездами дня в НХЛ стали три вратаря

Впервые в сезоне-2022/23 звездами дня в НХЛ стали три вратаря.

Вратарь «Оттавы» Кэм Тэлбот, отразивший 32 броска в матче против «Анахайма» (3:0), стал первой звездой дня.

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон с шатаутом при 25 сейвах в игре против «Нэшвилла» (1:0 ОТ) стал второй звездой дня.

Вратарь «Монреаля» Джейк Аллен, завершивший матч против «Калгари» (2:1 Б) с 34 отраженными бросками из 35, стал третьей звездой дня.