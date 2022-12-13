Флери вышел на третье место по числу матчей в НХЛ среди вратарей

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери вышел на третье место по числу матчей в НХЛ среди вратарей.

Игра против «Эдмонтона» (2:1) стала для 38-летнего канадца 1125-й в лиге (с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф), он опередил по этому показателю Эда Белфура (1124).

Рекорд по числу матчей в НХЛ среди вратарей принадлежит Мартину Бродеру (1471), на втором месте — Патрик Руа (1276).