«Оттава» обыграла «Нью-Джерси» и прервала серию из трех поражений подряд

«Оттава» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей забили Дрейк Батерсон, Ридли Грейг, Мэттью Джозеф, Тома Шабо и Ангус Крукшенк. У хозяев отличились Йеспер Братт и Томаш Носек.

«Нью-Джерси» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 72 очками в 71 матче.

«Оттава» прервала серию из трех поражений, команда идет на 14-й строчке «Востока» с 62 очками в 69 играх.