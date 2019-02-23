"Нью-Джерси" обменял Лавджоя в "Даллас"

Защитник "Нью-Джерси" Бен Лавджой отправился в "Даллас", вместо него в обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Коннор Кэррик.

Вместе с Кэрриком "дьяволы" получили право выбора в третьем раунде драфта 2019 года

35-летний Лавджой сыграл в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Кэррик, будучи младше Лавджоя на 11 лет, принял участие лишь в 14 встречах за основную команду "Далласа". В этих встречах он набрал 4 (1+3) очка по системе "гол+пас" при показателе полезности "-7".

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