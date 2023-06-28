Коньков: «Думаю, что Мичков будет выбран в десятке»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что российский нападающий Матвей Мичков будет иметь высокий посев на предстоящем драфте НХЛ.
«В любом случае Матвей будет иметь высокий посев. Понятно, что из-за отсутствия международных матчей и из-за того, что он выступал в КХЛ не с начала сезона, его шансы быть выбранным в первой тройке будут минимальными. Но у Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в НХЛ.Клуб, который его выберет, будет надеяться на него и связывать с ним планы по развитию своей команды. Матвей доказал, что он — игрок высокого класса. Другое дело, как он себя проявит. У нас было достаточно примеров, когда у выбранных в первых пятерках ребят карьеры складывались по-разному. Думаю, что Мичков будет выбран в десятке. Но посмотрим, как у него получится себя проявить», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.
Драфт НХЛ в этом году пройдет в Нэшвилее в ночь с 28 на 29 июня и начнется в 2.00 по московскому времени.
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|0
|0
|0
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|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
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