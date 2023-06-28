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Сегодня, 05:32

Коньков: «Думаю, что Мичков будет выбран в десятке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что российский нападающий Матвей Мичков будет иметь высокий посев на предстоящем драфте НХЛ.

«В любом случае Матвей будет иметь высокий посев. Понятно, что из-за отсутствия международных матчей и из-за того, что он выступал в КХЛ не с начала сезона, его шансы быть выбранным в первой тройке будут минимальными. Но у Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в НХЛ.

Клуб, который его выберет, будет надеяться на него и связывать с ним планы по развитию своей команды. Матвей доказал, что он — игрок высокого класса. Другое дело, как он себя проявит. У нас было достаточно примеров, когда у выбранных в первых пятерках ребят карьеры складывались по-разному. Думаю, что Мичков будет выбран в десятке. Но посмотрим, как у него получится себя проявить», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

Драфт НХЛ в этом году пройдет в Нэшвилее в ночь с 28 на 29 июня и начнется в 2.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-michkov-budet-vy-bran-v-desyatke-drugoe-delo-kak-on-sebya-proyavit/
Сергей Коньков
НХЛ
Матвей Мичков
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