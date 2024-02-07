«Нью-Джерси» одержал победу над «Колорадо»
«Нью-Джерси» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Эвеланш» проиграли второй матч кряду.
Российский голкипер Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных.
«Колорадо» с 68 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы: Рантанен — 28 (Друэн), 1:23 — 0:1. Тирни — 1 (Немец, Бол), 2:05 — 1:1. Братт — 20 (Хишир, Палат), 23:49 — 2:1. Мерсер — 14 (Хаула, Майер), 26:47 — 3:1. Макар — 13 (Лехконен), 48:29 — 3:2. Жирар — 2 (Друэн, Байрам), 48:58 — 3:3. Марино — 4 (Хишир, Братт), 57:43 — 4:3. Хаула — 11 (п.в.), 59:58 — 5:3.
Вратари: Ванечек — Аннунен (58:38 — 59:58).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (13+14+4) — 38 (12+9+17).
7 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16326 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|50
|31
|19
|65
|2
|Каролина
|49
|28
|21
|61
|3
|Филадельфия
|51
|26
|25
|58
|4
|Айлендерс
|50
|21
|29
|54
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|48
|25
|23
|53
|7
|Вашингтон
|48
|22
|26
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|31
|19
|71
|2
|Флорида
|50
|31
|19
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|48
|25
|23
|58
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|31
|19
|68
|2
|Колорадо
|51
|32
|19
|68
|3
|Виннипег
|48
|30
|18
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|50
|34
|16
|73
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|50
|23
|27
|51
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|7.02
|03:00
|
Питтсбург – Виннипег
|3 : 0
|7.02
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Каролина – Ванкувер
|2 : 3
|7.02
|03:00
|
Бостон – Калгари
|1 : 4
|7.02
|03:00
|
Баффало – Даллас
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Вашингтон – Монреаль
|2 : 5
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Колорадо
|5 : 3
|7.02
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|51
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|50
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|17
|1.94