«Нью-Джерси» одержал победу над «Колорадо»

«Нью-Джерси» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Эвеланш» проиграли второй матч кряду.

Российский голкипер Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных.

«Колорадо» с 68 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Рантанен — 28 (Друэн), 1:23 — 0:1. Тирни — 1 (Немец, Бол), 2:05 — 1:1. Братт — 20 (Хишир, Палат), 23:49 — 2:1. Мерсер — 14 (Хаула, Майер), 26:47 — 3:1. Макар — 13 (Лехконен), 48:29 — 3:2. Жирар — 2 (Друэн, Байрам), 48:58 — 3:3. Марино — 4 (Хишир, Братт), 57:43 — 4:3. Хаула — 11 (п.в.), 59:58 — 5:3.

Вратари: Ванечек — Аннунен (58:38 — 59:58).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (13+14+4) — 38 (12+9+17).

7 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16326 зрителей.