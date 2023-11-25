«Нью-Джерси» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Блю Джэкетс» шайбы забросили Эрик Робинсон и Бун Дженнер. В составе «Дэвилз» гол на счету Александра Хольца.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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