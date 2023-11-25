«Монреаль» по буллитам победил «Сан-Хосе»

«Монреаль» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

На 6-й мниуте второго периода Майк Хоффман открыл счет, а через несколько минут Уилльям Эклунд реализовал большинство и удвоил преимущество «Шаркс». У «Канадиенс» голами отметились Джонни Ковачевич и Коул Кофилд.

Победный буллит реализовал финский нападающий Йессе Илонен.

«Монреаль» с 20 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — последний в Западной конференции (8 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Монреаль» — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хоффман — 5 (Эклунд, Гертл), 25:06 — 1:0. Эклунд — 4 (бол., Эддисон, Гертл), 32:30 — 2:0. Ковачевич — 3 (Штрабл, Кофилд), 38:02 — 2:1. Кофилд — 6 (Слафковски, Примо), 43:26 — 2:2.

Победный буллит: Юленен.

Вратари: Блэквуд — Примо.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (12+11+7+3) — 24 (9+9+4+2).

Наши: Охотюк (17.10/0/-2) — -.

24 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.