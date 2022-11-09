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Сегодня, 05:54

«Калгари» потерпел шестое поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Джерси» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Флэймз» потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Кадри — 7 (бол., Андерссон, Линдхольм), 11:58 — 0:1. Грэйвс — 3 (Хишир, Татар), 25:14 — 1:1. Хэмилтон — 3 (бол., Зеттерлунд, Братт), 36:37 — 2:1. Тоффоли — 5 (бол., Андерссон, Ружичка), 45:13 — 2:2. Хишир — 6 (Хэмилтон, Татар), 51:50 — 3:2.

Вратари: Ванечек — Маркстрем (58:23).

Штраф: 13 — 15.

Броски: 20 (5+10+5) — 35 (14+9+12).

Наши: — - Задоров (24.20/4/-1).

9 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 13096 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 13 10 3 20
2 Айлендерс 14 9 5 18
3 Каролина 12 8 4 17
4 Филадельфия 12 7 5 16
5 Рейнджерс 14 6 8 15
6 Вашингтон 14 6 8 14
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 22
2 Детройт 13 7 6 17
3 Торонто 14 7 7 17
4 Тампа-Бэй 12 7 5 15
5 Флорида 13 7 6 15
6 Баффало 13 7 6 14
7 Монреаль 13 6 7 13
8 Оттава 12 4 8 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Аризона 12 5 7 11
7 Нэшвилл 12 5 7 11
8 Сент-Луис 11 3 8 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 12 2 24
2 Сиэтл 13 7 6 16
3 Лос-Анджелес 14 7 7 15
4 Эдмонтон 13 7 6 14
5 Калгари 12 5 7 12
6 Ванкувер 13 4 9 11
7 Анахайм 13 4 9 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
Результаты / календарь
30.10
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12.11
13.11
14.11
9.11 03:00
Баффало – Аризона
 1 : 4
9.11 03:00
Нью-Джерси – Калгари
 3 : 2
9.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 4 : 6
9.11 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
3 : 4
9.11 03:00
Торонто – Вегас
 3 : 4 ОТ
9.11 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 5 : 1
9.11 03:30
Детройт – Монреаль
 2 : 3 Б
9.11 03:30
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 - : -
9.11 04:00
Виннипег – Даллас
 - : -
9.11 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
9.11 06:30
Лос-Анджелес – Миннесота
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 13 25
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 19
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 13
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 13 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 8 1.88
Картер Харт

Картер Харт

Филадельфия

 8 1.97
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