Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»
«Ванкувер» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Сенаторз» потерпели шестое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Ванкувер» — 4:6 (2:1, 0:1, 2:4)
Голы: Батерсон — 4 (Дебринкэт, Бернард-Доккер), 0:50 — 1:0. Хорват — 10 (Бир, Рэтбоун), 19:07 — 1:1. Хэмоник — 1 (Штюцле), 19:23 — 2:1. Михеев — 4 (Хьюз, Петтерссон), 33:50 — 2:2. Хорват — 11 (Гарлэнд), 41:16 — 2:3. Экман-Ларссон — 2 (Гарлэнд, Бесер), 48:18 — 2:4. Штюцле — 4 (бол., Дебринкэт), 54:03 — 3:4. Студника — 1, 54:59 — 3:5. Жиру — 7 (бол., Сандерсон), 57:09 — 4:5. Петтерссон — 6 (п.в., Миллер), 59:15 — 4:6.
Вратари: Тэлбот (58:25) — Мартин.
Штраф: 13 — 17.
Броски: 41 (16+19+6) — 28 (8+8+12).
Наши: Зайцев (11.47/1/-2) — Кузьменко (13.30/0/0), Михеев (15.20/3/+1), Подколзин (12.54/1/+2).
9 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13351 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|10
|3
|20
|2
|Айлендерс
|14
|9
|5
|18
|3
|Каролина
|12
|8
|4
|17
|4
|Филадельфия
|12
|7
|5
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|6
|8
|15
|6
|Вашингтон
|14
|6
|8
|14
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|22
|2
|Детройт
|13
|7
|6
|17
|3
|Торонто
|14
|7
|7
|17
|4
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|15
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|12
|7
|5
|14
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|4
|8
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|7
|Аризона
|11
|4
|7
|9
|8
|Сент-Луис
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|12
|2
|24
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|4
|Эдмонтон
|13
|7
|6
|14
|5
|Калгари
|12
|5
|7
|12
|6
|Ванкувер
|13
|4
|9
|11
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|9.11
|03:00
|
Баффало – Аризона
|1 : 4
|9.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 2
|9.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|4 : 6
|9.11
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|3 : 4
|9.11
|03:00
|
Торонто – Вегас
|3 : 4 ОТ
|9.11
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|5 : 1
|9.11
|03:30
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 Б
|9.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|- : -
|9.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|9.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|13
|25
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|13
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|13
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|8
|1.88
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97