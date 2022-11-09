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Сегодня, 05:51

Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ванкувер» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Сенаторз» потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Ванкувер» — 4:6 (2:1, 0:1, 2:4)

Голы: Батерсон — 4 (Дебринкэт, Бернард-Доккер), 0:50 — 1:0. Хорват — 10 (Бир, Рэтбоун), 19:07 — 1:1. Хэмоник — 1 (Штюцле), 19:23 — 2:1. Михеев — 4 (Хьюз, Петтерссон), 33:50 — 2:2. Хорват — 11 (Гарлэнд), 41:16 — 2:3. Экман-Ларссон — 2 (Гарлэнд, Бесер), 48:18 — 2:4. Штюцле — 4 (бол., Дебринкэт), 54:03 — 3:4. Студника — 1, 54:59 — 3:5. Жиру — 7 (бол., Сандерсон), 57:09 — 4:5. Петтерссон — 6 (п.в., Миллер), 59:15 — 4:6.

Вратари: Тэлбот (58:25) — Мартин.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 41 (16+19+6) — 28 (8+8+12).

Наши: Зайцев (11.47/1/-2) — Кузьменко (13.30/0/0), Михеев (15.20/3/+1), Подколзин (12.54/1/+2).

9 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13351 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 13 10 3 20
2 Айлендерс 14 9 5 18
3 Каролина 12 8 4 17
4 Филадельфия 12 7 5 16
5 Рейнджерс 14 6 8 15
6 Вашингтон 14 6 8 14
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 22
2 Детройт 13 7 6 17
3 Торонто 14 7 7 17
4 Тампа-Бэй 12 7 5 15
5 Флорида 13 7 6 15
6 Баффало 12 7 5 14
7 Монреаль 13 6 7 13
8 Оттава 12 4 8 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 12 5 7 11
7 Аризона 11 4 7 9
8 Сент-Луис 11 3 8 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 12 2 24
2 Сиэтл 13 7 6 16
3 Лос-Анджелес 14 7 7 15
4 Эдмонтон 13 7 6 14
5 Калгари 12 5 7 12
6 Ванкувер 13 4 9 11
7 Анахайм 13 4 9 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
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11.11
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13.11
14.11
9.11 03:00
Баффало – Аризона
 1 : 4
9.11 03:00
Нью-Джерси – Калгари
 3 : 2
9.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 4 : 6
9.11 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
3 : 4
9.11 03:00
Торонто – Вегас
 3 : 4 ОТ
9.11 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 5 : 1
9.11 03:30
Детройт – Монреаль
 2 : 3 Б
9.11 03:30
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 - : -
9.11 04:00
Виннипег – Даллас
 - : -
9.11 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
9.11 06:30
Лос-Анджелес – Миннесота
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 13 25
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 19
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 13
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 13 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 8 1.88
Картер Харт

Картер Харт

Филадельфия

 8 1.97
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