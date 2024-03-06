«Виннипег» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Виннипег» с 83 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на 10-й строчке — 67 очков.

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