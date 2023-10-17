«Флорида» обыграла «Нью-Джерси» и одержала первую победу в сезоне. Бобровский отразил 33 броска

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Рейнхарт, Картер Верхаге и Нико Миккола, защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, Сергей Бобровский отразил 33 броска. У «Дэвилз» шайбы забросили Эрик Хаула, Майкл Маклеод и Йеспер Братт.

Для «Флориды» это первая победа в трех матчах сезона: ранее команда уступила «Миннесоте» (0:2) и «Виннипегу» (4:6).

В следующем матче «Флорида» 20 октября сыграет с «Торонто», «Нью-Джерси» 21 октября встретится с «Айлендерс».