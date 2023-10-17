«Детройт» на выезде обыграл «Коламбус»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Коламбус» со счетом 4:0.

Отличились Шейн Гостисбехер, Майкл Расмуссен, Дилан Ларкин и Эндрю Клопп, который также не реализовал буллит на 52-й минуте. Форвард «Ред Уингз» Клим Костин подрался с защитником Эриком Гудбрансоном.

В следующем матче «Детройт» 19 октября встретится с «Питтсбургом», «Коламбус» 21 октября сыграет с «Калгари».