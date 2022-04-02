«Флорида» одолела в овертайме «Нью-Джерси», отыгравшись со счета 2:6
«Флорида» одержала волевую победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантеры» выиграли в овертайме со счетом 7:6.
Отметим, что перед началом третьего периода «Флорида» уступала со счетом 2:6. После второго периода российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского заменил Спенсер Найт.
В составе «Дьяволов» хет-трик сделал нападающий из Белоруссии Егор Шарангович.
У «Флориды» дубль на свой счет записал нападающий Александр Барков.
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«Нью-Джерси» — «Флорида» — 6:7 ОТ (2:1, 4:1, 0:4, 0:1)
Голы: Шарангович — 17, 3:25 — 1:0. Хьюз — 26, 3:42 — 2:0. Чиаро — 8, 9:02 — 2:1. Шарангович — 18 (Мерсер), 22:00 — 3:1. Куокканен — 6 (Юнссон, Смит), 22:45 — 4:1. Гудас — 2 (Монтур), 31:17 — 4:2. Шарангович — 19 (мен., Хишир), 34:44 — 5:2. Юнссон — 12 (Куокканен, Боквист), 36:08 — 6:2. Монтур — 9 (Дюклер, Марчмент), 45:34 — 6:3. Форслинг — 4 (Райнхарт), 47:03 — 6:4. Барков — 32 (Беннетт, Юбердо), 55:23 — 6:5. Барков — 33 (Уигар, Юбердо), 58:36 — 6:6. Форслинг — 5 (Беннетт), 61:45 — 6:7.
Вратари: Хэммонд — Бобровский (Найт, 40:00, 55:03 — 55:23, 57:49 — 58:36).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 31 (12+13+5+1) — 41 (5+11+23+2).
Наши: — - Мамин (7.59/0/-3).
2 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Рейнджерс
|69
|44
|25
|93
|3
|Питтсбург
|69
|41
|28
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|67
|31
|36
|71
|6
|Коламбус
|68
|32
|36
|69
|7
|Нью-Джерси
|68
|24
|44
|54
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|68
|47
|21
|100
|2
|Тампа-Бэй
|67
|43
|24
|92
|3
|Торонто
|67
|43
|24
|91
|4
|Бостон
|67
|42
|25
|89
|5
|Детройт
|68
|26
|42
|61
|6
|Баффало
|69
|25
|44
|61
|7
|Оттава
|67
|24
|43
|54
|8
|Монреаль
|68
|18
|50
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|48
|20
|102
|2
|Миннесота
|66
|41
|25
|87
|3
|Сент-Луис
|67
|37
|30
|84
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|66
|38
|28
|79
|6
|Виннипег
|69
|33
|36
|76
|7
|Чикаго
|69
|24
|45
|58
|8
|Аризона
|68
|21
|47
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|67
|40
|27
|89
|2
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|84
|3
|Эдмонтон
|69
|39
|30
|83
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|80
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Анахайм
|70
|28
|42
|68
|7
|Сан-Хосе
|67
|29
|38
|66
|8
|Сиэтл
|68
|21
|47
|48
|2.04
|02:00
|
Баффало – Нэшвилл
|4 : 3
|2.04
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|0 : 3
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|5 : 2
|2.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|2 : 5
|2.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|6 : 5 ОТ
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|2 : 5
|2.04
|05:30
|
Аризона – Анахайм
|0 : 5
|2.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Флорида
|6 : 7 ОТ
|2.04
|22:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|99
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|67
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|50
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|69
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|46
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|53
|2.13
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|45
|2.13