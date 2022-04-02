«Флорида» одолела в овертайме «Нью-Джерси», отыгравшись со счета 2:6

«Флорида» одержала волевую победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантеры» выиграли в овертайме со счетом 7:6.

Отметим, что перед началом третьего периода «Флорида» уступала со счетом 2:6. После второго периода российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского заменил Спенсер Найт.

В составе «Дьяволов» хет-трик сделал нападающий из Белоруссии Егор Шарангович.

У «Флориды» дубль на свой счет записал нападающий Александр Барков.

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«Нью-Джерси» — «Флорида» — 6:7 ОТ (2:1, 4:1, 0:4, 0:1)

Голы: Шарангович — 17, 3:25 — 1:0. Хьюз — 26, 3:42 — 2:0. Чиаро — 8, 9:02 — 2:1. Шарангович — 18 (Мерсер), 22:00 — 3:1. Куокканен — 6 (Юнссон, Смит), 22:45 — 4:1. Гудас — 2 (Монтур), 31:17 — 4:2. Шарангович — 19 (мен., Хишир), 34:44 — 5:2. Юнссон — 12 (Куокканен, Боквист), 36:08 — 6:2. Монтур — 9 (Дюклер, Марчмент), 45:34 — 6:3. Форслинг — 4 (Райнхарт), 47:03 — 6:4. Барков — 32 (Беннетт, Юбердо), 55:23 — 6:5. Барков — 33 (Уигар, Юбердо), 58:36 — 6:6. Форслинг — 5 (Беннетт), 61:45 — 6:7.

Вратари: Хэммонд — Бобровский (Найт, 40:00, 55:03 — 55:23, 57:49 — 58:36).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (12+13+5+1) — 41 (5+11+23+2).

Наши: — - Мамин (7.59/0/-3).

2 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.