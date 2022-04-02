Нападающий «Нью-Джерси» Шарангович оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Для 23-летнего белоруса это первый хет-трик в карьере в НХЛ.

Он довел общее количество голов в этом сезоне до 19.

Напомним, что «Нью-Джерси» выбрал игрока на драфте 2018 года под общим 141-м номером.

В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ и в 54 матчах набрал 30 (16+14) очков.