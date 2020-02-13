Защитник Александр Елесин дебютировал за «Калгари» в матче против «Лос-Анджелеса» и стал 47-м игроком из России, который сыграл в НХЛ в сезоне-2019/20.

Официальный сайт НХЛ сообщил о российском рекорде после локаута-2004/05. Однако лига неверно определяет спортивное гражданство Павла Воробьева, Александра Пережогина (оба родились в Казахстане) и Антона Бабчука (родился на Украине).

Таким образом, для повторения лучшего результата в эпоху потолка зарплат нужно дождаться игры еще двух российских игроков. (Кирилл Бурдаков)

Россияне в НХЛ в XXI веке