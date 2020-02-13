Новость о рекорде по числу русских хоккеистов в НХЛ после локаута — ошибка. Не хватило трех игроков
Защитник Александр Елесин дебютировал за «Калгари» в матче против «Лос-Анджелеса» и стал 47-м игроком из России, который сыграл в НХЛ в сезоне-2019/20.
Официальный сайт НХЛ сообщил о российском рекорде после локаута-2004/05. Однако лига неверно определяет спортивное гражданство Павла Воробьева, Александра Пережогина (оба родились в Казахстане) и Антона Бабчука (родился на Украине).
Таким образом, для повторения лучшего результата в эпоху потолка зарплат нужно дождаться игры еще двух российских игроков. (Кирилл Бурдаков)
Россияне в НХЛ в XXI веке
|
Сезон
|
Вратари
|
Защитники
|
Нападающие
|
Всего
|
2000/01
|
3
|
27
|
42
|
72
|
2001/02
|
3
|
21
|
39
|
63
|
2002/03
|
3
|
21
|
38
|
62
|
2003/04
|
3
|
20
|
41
|
64
|
2005/06
|
3
|
20
|
26
|
49
|
2006/07
|
3
|
14
|
27
|
44
|
2007/08
|
3
|
12
|
19
|
34
|
2008/09
|
4
|
10
|
22
|
36
|
2009/10
|
6
|
8
|
20
|
34
|
2010/11
|
5
|
8
|
20
|
33
|
2011/12
|
6
|
10
|
15
|
31
|
2012/13
|
6
|
10
|
13
|
29
|
2013/14
|
6
|
13
|
15
|
34
|
2014/15
|
7
|
11
|
17
|
35
|
2015/16
|
4
|
13
|
24
|
41
|
2016/17
|
4
|
12
|
26
|
42
|
2017/18
|
5
|
10
|
24
|
39
|
2018/19
|
5
|
10
|
24
|
39
|
2019/20
|
7
|
9
|
31
|
47