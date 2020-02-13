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Новость о рекорде по числу русских хоккеистов в НХЛ после локаута — ошибка. Не хватило трех игроков

19:27
Александр Елесин. Фото twitter.com
Александр Елесин. Фото twitter.com
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Защитник Александр Елесин дебютировал за «Калгари» в матче против «Лос-Анджелеса» и стал 47-м игроком из России, который сыграл в НХЛ в сезоне-2019/20.

Официальный сайт НХЛ сообщил о российском рекорде после локаута-2004/05. Однако лига неверно определяет спортивное гражданство Павла Воробьева, Александра Пережогина (оба родились в Казахстане) и Антона Бабчука (родился на Украине).

Таким образом, для повторения лучшего результата в эпоху потолка зарплат нужно дождаться игры еще двух российских игроков. (Кирилл Бурдаков)

Россияне в НХЛ в XXI веке

Сезон

Вратари

Защитники

Нападающие

Всего

2000/01

3

27

42

72

2001/02

3

21

39

63

2002/03

3

21

38

62

2003/04

3

20

41

64

2005/06

3

20

26

49

2006/07

3

14

27

44

2007/08

3

12

19

34

2008/09

4

10

22

36

2009/10

6

8

20

34

2010/11

5

8

20

33

2011/12

6

10

15

31

2012/13

6

10

13

29

2013/14

6

13

15

34

2014/15

7

11

17

35

2015/16

4

13

24

41

2016/17

4

12

26

42

2017/18

5

10

24

39

2018/19

5

10

24

39

2019/20

7

9

31

47

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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