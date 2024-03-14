Новичок «Миннесоты» Хуснутдинов может дебютировать за клуб в ближайшее время
Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс рассказал, когда новичок команды Марат Хуснутдинов может дебютировать за клуб.
«В ближайшей перспективе он, безусловно, получит свой шанс. Все зависит от того, как помочь ему акклиматизироваться и дать ему наилучшие возможности для успеха. Но он хорошо выглядел, хорошо катался, хорошо бросал, так что мы рады», – приводит слова Хайнса сайт НХЛ.
28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на 2 года.
В этом сезоне форвард набрал 20 (6+14) очков в 49 матчах за «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Хуснутдинов был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.
«Миннесота» занимает десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 71 очком в 66 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|65
|43
|22
|90
|2
|Каролина
|65
|39
|26
|84
|3
|Филадельфия
|66
|34
|32
|76
|4
|Айлендерс
|64
|29
|35
|72
|5
|Вашингтон
|64
|30
|34
|69
|6
|Нью-Джерси
|65
|31
|34
|66
|7
|Питтсбург
|64
|28
|36
|65
|8
|Коламбус
|65
|22
|43
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|66
|45
|21
|94
|2
|Бостон
|67
|38
|29
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|65
|33
|32
|72
|6
|Баффало
|66
|31
|35
|67
|7
|Монреаль
|65
|25
|40
|60
|8
|Оттава
|63
|26
|37
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|2
|Даллас
|67
|40
|27
|89
|3
|Виннипег
|65
|41
|24
|87
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|6
|Миннесота
|66
|32
|34
|71
|7
|Аризона
|66
|26
|40
|57
|8
|Чикаго
|66
|18
|48
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Вегас
|65
|35
|30
|77
|4
|Лос-Анджелес
|65
|33
|32
|77
|5
|Сиэтл
|64
|28
|36
|68
|6
|Калгари
|65
|31
|34
|67
|7
|Анахайм
|65
|23
|42
|49
|8
|Сан-Хосе
|64
|16
|48
|39
|14.03
|02:30
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|3 : 1
|14.03
|02:30
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 4
|14.03
|05:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|7 : 2
|14.03
|05:30
|
Ванкувер – Колорадо
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|66
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97