Нападающий «Калгари» Кузьменко вошел в список главных разочарований сезона НХЛ по версии The Athletic

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко вошел в список главных разочарований регулярного чемпионата НХЛ-2023/24 по версии сайта The Athletic.

Также в перечень вошли нападающие Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Коннор Браун («Эдмонтон»), Джош Андерсон («Монреаль»), защитники Йонас Зигентхалер и Джон Марино (оба — «Нью-Джерси»), Дэймон Сиверсон («Коламбус»), Райан Грейвс («Питтсбург»), а также вратари Йоонас Корписало («Оттава») и Филип Густавссон («Миннесота»).

1 февраля Кузьменко быд обменян из «Ванкувера» в «Калгари». Всего в текущем чемпионате 28-летний нападающий сыграл 56 матчей, в которых набрал 29 (13+16) очков.

«Флэймз» находятся на 12-м месте в Западной конференции, набрав 67 очко в 65 матчах. 15 марта команда Кузьменко сыграет «Вегасом». Начало — в 04.00 (мск).