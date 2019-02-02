Никита Задоров: "Когда я бью, 80 процентов игроков падают"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров поделился мнением о снижении количества силовых приемов в НХЛ. Он считает, что количество хитов уменьшилось из-за проблем с системой их подсчета.

- Сам вижу, что такой тренд есть, - цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. - Правда, на эту статистику я смотрю чуть скептически, поскольку на каждой арене хиты дают по-разному. Скажем, (Мэтт) Мартин с (Кэлом) Клаттербаком раньше по 350-370 набирали, потому что им в "Айлендерс" за все давали: чуть до кого дотронутся - засчитывают. Статистику в каждом дворце ведут по-разному. Недавно мы, например, играли в Оттаве, и мне записали два силовых приема, хотя по моим подсчетам я сделал по меньшей мере шесть. То ли там спят люди, то ли специально хиты пропускают - не знаю. Такая уж это статистическая категория, которая очень зависит от твоей домашней арены. Мне грех жаловаться. - Со мной-то нет вопросов, я большой игрок. Если я бью, то 80 процентов игроков падают. Вот это, на мой взгляд, и должно считаться за хит. А если ты просто воткнулся в кого-то, и тот парень даже не пошевелился, то за такое давать хит, по-моему, неправильно. После всех инцидентов с Томом Уилсоном нам говорят, что теперь ни сбоку, ни тем более сзади вообще никого бить нельзя - будут удалять, - говорит Задоров. - Плюс, если ты ударишь звезду или какого-нибудь молодого, кто в лиге первый или второй год - накажут обязательно. А если воткнешься в какого-нибудь ветерана из четвертого звена или того же Уилсона, удаления не последует. Даже сам хит могут не засчитать. С одной стороны, я понимаю, почему судьи оберегают молодых, почему защищают звезд. Конечно, всем хочется избежать проблем со здоровьем, какие случались, например, у (Сидни) Кросби. С другой стороны, это все-таки хоккей, мужская игра, жесткий вид спорта. Дайте поиграть!

23-летний россиянин в текущем сезоне провел 39 матчей за "Колорадо" и набрал 6 (4+2) очков.

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