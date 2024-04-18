Никита Кучеров: итоговая статистика в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24: сколько голов и очков

«Тампа» матчем с «Торонто» (6:4) завершила регулярный чемпионат НХЛ. «Молнии» заняли шестое место в Восточной конференции и вышли в плей-офф.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этом регулярном чемпионате сыграл в 81 матче, забросил 44 шайбы и отдал 100 голевых передач — 144 очка. Показатель полезности 30-летнего россиянина составил «+8».

В текущем сезоне Кучеров побил рекорд по результативным действиям среди россиян в регулярных чемпионатах НХЛ.