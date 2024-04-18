Евгений Малкин: итоговая статистика в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24: сколько голов и очков

«Питтсбург» матчем с «Айлендерс» (4:5) завершил регулярный чемпионат НХЛ. «Пингвины» заняли десятое место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.

Российский нападающий «Пингвинз» Малкин в этом регулярном чемпионате сыграл в 82 матчах, забросил 27 шайб и отдал 40 голевых передач — 67 очков. Показатель полезности 37-летнего россиянина составил «+5».

«Питтсбург» второй сезон подряд не смог выйти в плей-офф НХЛ.