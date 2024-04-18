«Аризона» выиграла у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Аризона» финишировала на 13-й строчке в Западной конференции, набрав 77 очков. «Эдмонтон» набрал 104 очка и занимает 5-е место. У команды осталась еще одна игра в регулярке.