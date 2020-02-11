Никита Кучеров: «Игроки «Коламбуса» пытались что-то говорить нам о прошлом сезоне, но кого это волнует?»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:1 ОТ), в котором форвард отметился дублем.

— Мы взяли два очка, так что мы счастливы, — приводит слова Кучерова пресс-служба клуба. — То, что было в прошлом, осталось в прошлом. Мы стараемся об этом не думать. Наверное, соперник пытался что-то говорить нам на льду о прошлом сезоне, но кого это волнует?

В прошлом сезоне «Тампа» вылетела из Кубка Стэнли, уступив «Коламбусу» 0-4 в первом раунде.

Кучеров выстрелил дублем и продлил феноменальную серию. В 11 матчах — 20 очков!