Никита Гусев: "В "Тампу" пока не рвусь"

Форвард сборной России Никита Гусев, который ждет предложений по контракту от "Вегаса", рассказал, почему он не планирует выступать за "Тампу-Бэй".

– Многие говорили – пусть Гусев едет в НХЛ к Никите Кучерову.

– С Никитой общаемся очень часто. Не знаю, как вам правильно сказать. Команда хорошая в Тампе. В какой-то момент меня обменяли оттуда, потому что сказали, что я только игрок АХЛ и меня там не хотят видеть. Что я заслуживаю только контракта АХЛ. Наверное, из-за этого меня обменяли. Так что пока я в "Тампу" не рвусь.

– Когда вам это говорили?

– Перед тем, как обменяли в "Вегас" в июне 2017 года. Думаю, это было очевидно.

– А кто это вам сказал, сам Стив Айзерман?

– С Айзерманом, честно, не встречался. Не так важно, кто сказал. Я встречался с представителями клуба. Сказали, так и так, у нас много молодых игроков на двусторонних контрактах, что ты только игрок АХЛ. Было уже все понятно и просто для меня. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полностью интервью Никиты Гусева – здесь.