Ничушкин рассказал, как подкалывал Василевского в финале Кубка Стэнли
Чемпион НХЛ-2022 в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскрыл подробности взаимоотношений с вратарем «Тампы» Андреем Василевским во время финальной серии плей-офф.
— Вы говорили о магии Василевского, но ему забиваете достаточно часто.
— Я его помню, когда мы играли еще по школе. Бывали удачные матчи против него. Возможно, я смог залезть ему в голову (смеется).
— Вы его словесно подкалывали?
— Нет, но я специально катался рядом с ним между свистками, во время тайм-аутов. Возможно, это сработало. Нужно будет его спросить.
В финале Кубка Стэнли Ничушкин набрал 6 (4+2) очков в 6 матчах. «Колорадо» выиграл серию у «Тампы» со счетом 4-2.
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|0
|0
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|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|0
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|0
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