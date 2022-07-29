Ничушкин рассказал, как подкалывал Василевского в финале Кубка Стэнли

Чемпион НХЛ-2022 в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскрыл подробности взаимоотношений с вратарем «Тампы» Андреем Василевским во время финальной серии плей-офф.

— Вы говорили о магии Василевского, но ему забиваете достаточно часто.

— Я его помню, когда мы играли еще по школе. Бывали удачные матчи против него. Возможно, я смог залезть ему в голову (смеется).

— Вы его словесно подкалывали?

— Нет, но я специально катался рядом с ним между свистками, во время тайм-аутов. Возможно, это сработало. Нужно будет его спросить.

В финале Кубка Стэнли Ничушкин набрал 6 (4+2) очков в 6 матчах. «Колорадо» выиграл серию у «Тампы» со счетом 4-2.