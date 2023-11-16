Ничушкин оформил дубль в матче с «Анахаймом»

«Колорадо» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». Счет стал 5:1.

На 6-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, реализовавший больщинство своей команды. Для него это 5-я шайба в текущем сезоне.