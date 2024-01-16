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Ничушкин: «Моя цель — решить проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда»

Сергей Разин
корреспондент
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Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин прокомментировал информацию о том, что он пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

«Я принял решение обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам НХЛ. Моя цель — решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Я хочу поблагодарить мою жену и семью, моих друзей, клуб и всех наших фанатов за понимание и поддержку. Я сделаю все, что смогу, чтобы как можно скорее вернуться на лед и присоединиться к своим товарищам по команде», — говорится в заявлении Ничушкина.

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, которые страдают от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В прошлом сезоне 28-летний Ничушкин пропустил небольшой отрезок из-за инцидента в отеле. Сообщалось, что в номере спортсмена обнаружили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

11 января Ничушкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ после дубля в ворота «Вегаса» (3:0). Всего на счету россиянина в текущем сезоне 42 (22+20) набранных очка в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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В НХЛ подтвердили, что Ничушкин пройдет программу помощи игрокам
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 56
2 Каролина 42 24 18 53
3 Филадельфия 43 23 20 52
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Айлендерс 42 19 23 48
6 Нью-Джерси 41 22 19 47
7 Вашингтон 41 20 21 46
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 41 21 20 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Баффало 44 19 25 42
7 Монреаль 42 17 25 41
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 43 28 15 59
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 43 24 19 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 41 21 20 44
7 Миннесота 42 17 25 39
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 43 24 19 53
3 Лос-Анджелес 39 20 19 48
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 43 19 24 47
6 Калгари 43 20 23 45
7 Анахайм 43 15 28 31
8 Сан-Хосе 44 10 34 23
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16.01 02:00
Вегас – Нэшвилл
 - : -
16.01 02:00
Питтсбург – Сиэтл
 3 : 0
16.01 02:00
Миннесота – Айлендерс
- : -
16.01 03:00
Монреаль – Колорадо
 - : -
16.01 04:00
Сент-Луис – Филадельфия
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Никита Кучеров

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 43 69
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Бостон

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Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Флорида

 43 32
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
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Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

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