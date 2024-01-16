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Сегодня, 01:55

«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину» и прервал серию из 8 поражений. У Гаврикова две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Каролину» со счетом «Каролину» со счетом 5:2.

В составе «Кингз» отличились Тревор Мур, оформивший дубль, Филипп Дано, Алекс Лаферрьер и Пьер-Люк Дюбуа, Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами. У «Харрикейнз» шайбы забросили Джордан Мартинук и Джек Друри.

«Лос-Анджелес» прервал серию из 8 поражений и с 50 очками расположился на шестом месте в Западной конференции, «Каролина» с 53 очками — на четвертой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы: Мур — 19 (Дано, Гавриков), 6:24 — 0:1. Мартинук — 5 (Джарвис, Бернс), 25:38 — 1:1. Дано — 9 (Рой, Гавриков), 41:01 — 1:2. Лафферье — 6 (Андерсон, Дюбуа), 42:21 — 1:3. Дюбуа — 9 (Андерсон-Долан, Андерсон), 45:20 — 1:4. Друри — 8 (Ноесен, Чатфилд), 48:58 — 2:4. Мур — 20 (мен., п.в., Дано, Рой), 58:44 — 2:5.

Вратари: Раанта (Перец, 45:20, 56:50 — 58:44) — Риттих.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (9+13+10) — 26 (9+10+7).

Наши: Орлов (14.15/3/-1), Свечников (18.46/0/-2) — Гавриков (18.29/2/+2).

15 января. Роли. PNC Arena.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 56
2 Каролина 43 24 19 53
3 Филадельфия 43 23 20 52
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Айлендерс 42 19 23 48
6 Нью-Джерси 41 22 19 47
7 Вашингтон 41 20 21 46
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 41 21 20 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Баффало 44 19 25 42
7 Монреаль 42 17 25 41
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 43 28 15 59
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 43 24 19 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 41 21 20 44
7 Миннесота 42 17 25 39
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 43 24 19 53
3 Лос-Анджелес 40 21 19 50
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 43 19 24 47
6 Калгари 43 20 23 45
7 Анахайм 43 15 28 31
8 Сан-Хосе 44 10 34 23
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Питтсбург – Сиэтл
 3 : 0
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Миннесота – Айлендерс
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Бостон

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Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

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Никита Кучеров

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