«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину» и прервал серию из 8 поражений. У Гаврикова две результативные передачи
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Каролину» со счетом «Каролину» со счетом 5:2.
В составе «Кингз» отличились Тревор Мур, оформивший дубль, Филипп Дано, Алекс Лаферрьер и Пьер-Люк Дюбуа, Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами. У «Харрикейнз» шайбы забросили Джордан Мартинук и Джек Друри.
«Лос-Анджелес» прервал серию из 8 поражений и с 50 очками расположился на шестом месте в Западной конференции, «Каролина» с 53 очками — на четвертой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
Голы: Мур — 19 (Дано, Гавриков), 6:24 — 0:1. Мартинук — 5 (Джарвис, Бернс), 25:38 — 1:1. Дано — 9 (Рой, Гавриков), 41:01 — 1:2. Лафферье — 6 (Андерсон, Дюбуа), 42:21 — 1:3. Дюбуа — 9 (Андерсон-Долан, Андерсон), 45:20 — 1:4. Друри — 8 (Ноесен, Чатфилд), 48:58 — 2:4. Мур — 20 (мен., п.в., Дано, Рой), 58:44 — 2:5.
Вратари: Раанта (Перец, 45:20, 56:50 — 58:44) — Риттих.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 32 (9+13+10) — 26 (9+10+7).
Наши: Орлов (14.15/3/-1), Свечников (18.46/0/-2) — Гавриков (18.29/2/+2).
15 января. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|56
|2
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|6
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|7
|Вашингтон
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|7
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|50
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|43
|19
|24
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|43
|15
|28
|31
|8
|Сан-Хосе
|44
|10
|34
|23
|16.01
|02:00
|
Вегас – Нэшвилл
|- : -
|16.01
|02:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|3 : 0
|16.01
|02:00
|
Миннесота – Айлендерс
|- : -
|16.01
|03:00
|
Монреаль – Колорадо
|- : -
|16.01
|04:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41