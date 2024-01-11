Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ.

28-летний россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (3:0).

Второй звездой дня стал защитник «Далласа» Эса Линделл, сделавший три результативные передачи в игре с «Миннесотой» (7:2).

Третья звезда дня — форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, который сделал голевой пас и забросил победный буллит в матче против «Монреаля» (3:2 Б).